1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW

1 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm sorular yanıtını buldu. Haftanın son iş gününde televizyon ekranları yine birbirinden farklı içeriklere ev sahipliği yapıyor. Gündüz kuşağında yer alan yarışma programları hafta finali yaparken, akşam kuşağında ise sevilen dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşuyor. 1 HAZIRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, Now

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezintisi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 İnci Taneleri

02:00 Güneşin Kızları

04:00 5N1K-Tekrar

04:45 Bodrum Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Güzel Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Arabesk

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Atla Gel Şaban

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Deliler Koğuşu

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Kuruluş Osman

15:40 Kardeşlerim

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Stajyer Mafya

02:00 Aldatmak

04:40 Kalp Yarası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Beni Böyle Sev

09:30 Nostalji Kuşağı 'Perihan Abla'

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:10 Lingo Türkiye

13:45 Sen Türkilerini Söyle

17:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Sen Türkilerini Söyle

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Gaddar

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

22:45 Mucize Doktor

01:30 Yasak Elma

03:30 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2022

00:15 Survivor Exstra

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin