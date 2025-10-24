1 haftalık tatil ne zaman? (2025 - 2026) Okullar ne zaman tatil oluyor, yarıyıl tatili tarihi belli oldu mu?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmasının ardından, öğrenciler ve veliler yılın ilk ara tatilinin tarihini merak etmeye başladı. Yaz tatilinden sonra ders başı yapan milyonlarca öğrenci, eğitim-öğretim yılının ilk kısa molasının ne zaman olacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için 1 Eylül'de uyum haftasıyla başlamış, diğer sınıflarda dersler ise 8 Eylül'de başlamıştı. İlk yoğun haftaların tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, yılın ilk ara tatili olan Kasım tatilinin tarihini merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, öğrenciler toplam 9 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

Bu kısa ara tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun ders temposundan uzaklaşması ve ikinci döneme enerjik başlamaları açısından önemli bir fırsat sunuyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının en uzun ara tatili olan yarıyıl tatili, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Resmi takvime göre yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrencilerin birinci dönemi tamamladıktan sonra hem dinlenmeleri hem de ikinci döneme hazırlıklı başlamaları için fırsat yaratıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönemin ortasında yer alan bu tatil, kısa ancak verimli bir dinlenme süreci sunuyor. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler, bu hafta içinde eksik konuları tekrar edebilecek, fiziksel ve mental olarak yenilenebilecek. Aynı zamanda ikinci dönemin geri kalanına motivasyonla devam etmeleri için ideal bir fırsat sağlanıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak ve uzun bir yaz dönemiyle dinlenme imkânı bulacak.