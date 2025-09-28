Haberler

1 Eylül hangi yıl Pazartesi gününe denk gelmiştir? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL'lik soru!

1 Eylül hangi yıl Pazartesi gününe denk gelmiştir? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL'lik soru!
Güncelleme:
1 Eylül tarihinin hangi yıl Pazartesi gününe denk geldiği, takvimler üzerinden yapılan araştırmalarla belirlenebilir. Bu tür bilgilere ulaşmak için genellikle geçmiş yıllara ait takvimler kullanılır. Ayrıca, bazı internet siteleri ve uygulamalar da tarih ve gün bilgilerini sağlar. Peki, 1 Eylül hangi yıl Pazartesi gününe denk gelmiştir? Cevap haberimizde...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmacının karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki soru ise izleyicileri ekran başına kilitledi. Soru, bilgi kadar dikkat ve takvim hafızası da gerektiriyordu: 1 Eylül hangi yıl Pazartesi gününe denk gelmiştir? Cevap haberimizde...

1 EYLÜL HANGİ YIL PAZARTESİ GÜNÜNE DENK GELMİŞTİR?

A: 2006

B: 2010

C: 2014

D: 2017

Birçok kişinin hafızasını zorlayan bu sorunun doğru cevabı ise C seçeneği, yani 2014 yılı oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Soru kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Ben olsam bilemezdim" ya da "Google'a sormadan cevabı bulmak imkansız" şeklinde yorumlarda bulundu. Takvim soruları her ne kadar basit görünse de, özellikle stres altında yanıtlamak oldukça zor olabiliyor.

