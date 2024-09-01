1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor?

Eylül ayında doğan kişilerin burçları, doğdukları tarihe göre belirlenir. 1 Eylül'de doğan bir kişi, Başak burcu olur. Başak burcu, 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor. Peki, 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? Detaylar haberimizde...

1 EYLÜL HANGİ BURÇ?

1 Eylül tarihinde doğanlar Başak burcudur. Genel olarak Eylül ayında doğanların burçları, doğum tarihlerine bağlı olarak iki farklı burç arasında değişir:

1-22 Eylül tarihleri arasında doğanlar: Başak burcudur.

23-30 Eylül tarihleri arasında doğanlar: Terazi burcudur.

BAŞAK BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?