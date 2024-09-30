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1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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İstanbul'da 1 Ekim tarihinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 1 Ekim tarihinde hava nasıl olacak? İstanbul için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri araştırılıyor. İstanbul halkı için hava durumu bilgileri önemli bir yer tutuyor. İşte detaylar...

1 Ekim tarihli İstanbul hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İstanbul'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

1 Ekim Salı günü İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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