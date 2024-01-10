1 Dersten kalınca belge alınır mı? Bir zayıf olunca belge alınabiliyor mu, verilir mi?

Karnede 1 olursa belge alınır mı merak ediliyor. Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Dersten belge almak, sadece bir not kağıdı değil, aynı zamanda öğrencinin bilgiye ne kadar hakim olduğunu gösteren bir belgedir. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı? 1 Dersten kalınca belge alınır mı? Bir zayıf olunca belge alınabiliyor mu, verilir mi?İşte detaylar...

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.

ORTAOKULDA 5 GÜN DEVASIZLIKLA BELGE ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.