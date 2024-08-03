Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? Samsung telefonlarda VPN nasıl ayarlanır, DNS nasıl değiştirilir?

Samsung telefonunuzda VPN eklemek ve DNS adreslerini değiştirmek için bir dizi adımı takip etmeniz gerekmektedir. Peki, Samsung Samsung VPN ekleme ve DNS değiştirme nasıl yapılır? İşte Samsung VPN ekleme ve Samsung DNS değiştirme yolları haberimizde...

SAMSUNG VPN EKLEME

Ayarlar menüsünü açın.

Bağlantılar seçeneğine dokunun.

VPN seçeneğine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan + (Ekle) simgesine dokunun.

VPN bilgilerini girin:

Ad: VPN bağlantısı için bir ad girin.

Tip: Kullanmak istediğiniz VPN protokolünü seçin (Örneğin: PPTP, L2TP/IPSec, vs.).

Sunucu adresi: VPN sunucusunun adresini girin.

Gerekirse kullanıcı adı ve şifre bilgilerini de ekleyin.

Bilgileri girdikten sonra Kaydet seçeneğine dokunun.

VPN bağlantısını başlatmak için, oluşturduğunuz VPN'in adına dokunun ve gerekli bilgileri girerek bağlanın.

SAMSUNG DNS DEĞİŞTİRME