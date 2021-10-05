Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında, nereli? Zühtü Arslan hayatı ve biyografisi!

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ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1964

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Sorgun

1965 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Annesinin beyanına göre 1965 yılının ırgatlık zamanında (temmuz) doğmuştur.[a][2] İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun'da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak/ 2005" projesinde "Hükûmet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı. 10 Şubat 2015 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlık Seçimi ile selefi Haşim Kılıç'ın yaş haddinden emekliye ayrılacağı 13 Mart 2015 tarihinden itibaren görev yapması beklenirken Haşim Kılıç'ın ani emeklilik kararı sonucu 10 Şubat 2015 tarihinde yeni görevine başladı. İskenderpaşa Cemaati üyesi olduğu farklı kesimler tarafından dillendirilmektedir. Bu sayede hem dershanelerin kapatılması sürecinde hem de Can Dündar'ı tahliye etmesi sürecinde mevcut AKP hükûmeti ile ters düşmesine rağmen tasfiye edilmediği iddia edilmektedir Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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