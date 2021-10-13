Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan kan bağış kampanyasına destek

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Kızılayın düzenlediği kampanyaya destek olmak için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince Valilik öncülüğünde kentte "Zonguldak'ın kanında hayat var" etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile Valilik önünde konuşlandırılan bağış aracını ziyaret eden Vali Tutulmaz, kan verdi.

Tutulmaz, gazetecilere, Türk Kızılayın önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Kan bekleyen hastalar için kanın temin edilmesi gerekiyor. Bunun temini de bizlere düşüyor. Bir gün kendimizin, yakınımızın veya sevdiğimizin ihtiyacı olabileceğini düşünerek, vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra Alan, Yalınkılıç, askeri erkan ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.