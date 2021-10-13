Zonguldak'taki 'Çekirge' operasyonunun 26 şüphelisi adliyede (2)
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SERBEST BIRAKILDILAREmniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 26 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
ZONGULDAK (DHA) - SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta adliyeye sevk edilen 26 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri