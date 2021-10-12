Zonguldak'ta şiddetli fırtına bir apartmanın terasının çatısını uçurdu
AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu.
Akşam saatlerinde kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Tepeköy Mahallesi Gençlik Sitesi'ndeki bir blokun teras çatısı bulunduğu yerden ayrıldı.
Çatının düşme anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatının elektrik hattına zarar vermesi nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Olayda yaralanan olmadı.
AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri