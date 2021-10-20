Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı - Haberler
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Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken aniden yola çıkan 5 yaşındaki Nure Dikçe, zırhlı polis aracının altında kalarak ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken aniden yola çıkan 5 yaşındaki Nure Dikçe, zırhlı polis aracının altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir'in Kışa Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynarken aniden yola çıkan Nure Dikçe'ye zırhlı polis aracı çarptı. Zırhlı aracın ön sol lastiğinin altında kalan çocuğu görenlerin uyarısı üzerine duran araçtan inen polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nure Dikçe, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

Zırhlı polis aracının altında kalan 5 yaşındaki Nure, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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