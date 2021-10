Ziraat Fakültesi Öğretim Üyemizin AB Projesi Kabul Edildi Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın yazdığı "Key to Information Treasure in Digital World- Digital Literacy in Higher Education" adlı Erasmus+ projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yükseköğretimde iş birliği ortaklıkları kapsamında 206. 000 Euro bütçe ile kabul edilen projede, Türkiye'den Üniversitemiz ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yurtdışından Bulgaristan Trakia Üniversitesi, İtalya ve Fransa'dan iki eğitim kurumu proje partnerleri olarak görev alacak.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

