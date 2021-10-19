Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi 9 ayda 23 bin kişiyi ağırladı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesindeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinden dönüştürülen Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi, 9 ayda 23 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Altınözü Kaymakamlığı koordinasyonunda, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Altınözü Belediyesi ve özel bir vakıf tarafından restore edilerek 2017 yılında "Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi" olarak turizme kazandırılan yapı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana 83 bin kişinin ziyaret ettiği müze, zeytinyağlarının tutulduğu kuyuların yanı sıra yağ yapımında kullanılan tüm eski ve geleneksel aletlerle dikkati çekiyor.

Müze sorumlusu Janet Çilingir, AA muhabirine, 24 yıl öncesine kadar aktif kullanılan müzenin 22 Ekim 2017'de turizme kazandırıldığını söyledi.

Zeytinin yağa yolculuğuyla ilgili tüm eski aletlerin yer aldığı müzeye ilginin her geçen gün daha da arttığını dile getiren Çilingir, şöyle devam etti:

"2017 yılından bugüne 83 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu. Yılbaşından bu yana müzemiz 23 bin ziyaretçiyi ağırladı. Buraya gelen ziyaretçilerimiz, en başta zeytinin tarihiyle yolculuğa başlıyorlar. Ziyaretçiler, bu kapıdan girer girmez o mistik havayı ve yaklaşık 300 yıllık tarihi ile 12 kuşağa şahitlik etmiş bir yapıyı görüyor. Zeytinyağının ve zeytinin önemini ve zeytinin tarihçesini tabelalarla öğrenebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz, buradaki mengene dediğimiz o geleneksel yöntemlerle yapılan yağla beraber tadım testi yapıyorlar zeytin ve zeytin çeşitleriyle ilgili çok güzel bilgiler edinerek buradan ayrılıyorlar."

Çilingir, herkesi zeytin ve zeytinyağı müzesine beklediklerini söyledi.

Edirne'den müzeyi ziyarete gelen Mehmet Ali Yüce de bu coğrafyanın en önemli ürününün zeytin olduğunu, bölgede çok güzel şeyler gördüklerini aktardı.

Ziyaretçilerden Ünal Kahraman, bir hikayenin içinde olduğunu belirterek "İşte bu coğrafya sevginin, aşkın ve güzelliklerin coğrafyası. Bölgeyi zeytin ve zeytincilik tarihiyle buluşturan bu mekan mutlaka tutkulu üreticilerle bilinçli tüketicileri de bir araya getirecek." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Hasibe Sözmen de buraya gelene kadar böyle bir tarihten haberinin olmadığını çok etkilendiğini ve büyülendiğini kaydetti.??????????????

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