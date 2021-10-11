"Yüzler ve Adımlar" belgeseli Avustralya'dan ödülle döndü

"Yüzler ve Adımlar" belgeseli Australia Muslim Film Festival 2021'de ( Avustralya Müslüman Film Festivali ) En İyi Uzun Metraj Belgesel ödülüne layık görüldü.

Salih Özderya'nın yazıp yönettiği "Yüzler ve Adımlar" belgeselinin ortak yapımcılığını TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı üstlendi.

Belgesel, her yıl yüzbinlerce insanı aynı yerde buluşturan haccın, evrensel açılımı olan birlik, eşitlik ve kardeşlik mesajını dünya uluslarının gözünden aktarıyor.

"Ödülü ülkeme kazandırmış olmaktan dolayı mutluyum"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Salih Özderya, hac ibadetinin gerçek manada anlaşılmasını sağlamak, Müslümanların kardeş olduklarını ve birlikte olduklarında güçlü olacakları hatırlatmak için belgeseli çektiğini söyledi.

Haccın ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı bir manifesto olduğunu düşündüğünü ifade eden Özderya, "Bu filme müzikleriyle ruh veren Bora Ebeoğlu'na, Cengiz Onural'a ve Oya Küçümen'e de teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir iş çıkardılar. Diyanet İşleri Başkanlığına da bu belgeseli yapma fırsatını bana tanıdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ödülü ülkeme kazandırmış olmaktan dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.

Çekimleri Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerinde, Mescidi Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat bölgelerinde, Mescid-i Nebevi, Uhud Dağı ve Kuba Mescidi'nde gerçekleştirilen belgeselde 16 ülkeden 23 farklı yüz yer alıyor.

Türkiye, Mali, Endonezya, Afganistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Avustralya, İran, Irak, Suriye, Sudan, Azerbaycan, Singapur, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Rusya'dan konukların katıldığı belgesel renkli ve sıra dışı kişilerle yapılan söyleşilerden oluşuyor.