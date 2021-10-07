Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor?

Türkiye'de hizmet veren kargo firmalarından biri de Yurtiçi'dir. Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hakkında Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo cumartesi açık mı, hafta sonu çalışıyor mu? sorularının yanıtı araştırılıyor.. Yurtiçi Kargo aracılığıyla kargo gönderimi yapacak ya da gönderi teslimi alacak vatandaşların "Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusunun araştırılmasına sebep oldu.

Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? sorusu kargo işlemi yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Pandemi süresince en çok ihitiyaç duyduğumuz şirketler arasında kesinlikle kargo şirketleri gelmektedir. Bu süreçte sokağa çıkma yasakları ve pandeminin oluşturduğu bulaş riskinde birçok kişinin verdiği siparişler için başvurduğu kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi Kargo'nun çalışma saatleri son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo cumartesi açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 99 99 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor.

Yurtiçi Kargo şubelerinin güncel çalışma saatleri şu şekilde:

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 18.00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-16.00 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerizde yapılmaktadır.

Ürün ve HizmetlerKapsamTeslimat Hizmet Günleri
(gün x saat)		Hedeflenen Teslim Süresi*
MinimumMaksimum
Şubeden Şubeye 600 km altıPazartesi - Cuma// 09:00 – 18:00
Cumartesi// 09:00 – 17:00		1 İş Günü2 İş Günü
600 - 1200 km arası2 İş Günü3 İş Günü
1200 km üstü3 iş günü4 İş Günü
Kapıdan Şubeye 600 km altıPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00
Cumartesi// 09:00 - 17:00		1 İş Günü3 İş Günü
600 - 1200 km arası2 İş Günü4 İş Günü
1200 km üstü3 İş Günü5 İş Günü
Şubeden Kapıya 600 km altıPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:001 İş Günü3 İş Günü
600 - 1200 km arası2 İş Günü4 İş Günü
1200 km üstü3 İş Günü5 İş Günü
Kapıdan Kapıya 600 km altıPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:001 İş Günü4 İş Günü
600 - 1200 km arası2 İş Günü5 İş Günü
1200 km üstü3 İş Günü6 İş Günü
VIP 24** Geçerli HatlarPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:001 İş Günü
VIP Çeyrek Gün** Geçerli HatlarPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00Aynı Gün
VIP Şehir içi** Geçerli HatlarPazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00Aynı Gün
Yurtdışı** .....Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00.....

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Özge Özder Pınar Deniz
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:16:32. #1.17#