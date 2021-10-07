Yurtiçi Kargo kaçta kapanıyor? sorusu kargo işlemi yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Pandemi süresince en çok ihitiyaç duyduğumuz şirketler arasında kesinlikle kargo şirketleri gelmektedir. Bu süreçte sokağa çıkma yasakları ve pandeminin oluşturduğu bulaş riskinde birçok kişinin verdiği siparişler için başvurduğu kargo şirketleri arasında yer alan Yurtiçi Kargo'nun çalışma saatleri son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri nedir? Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi kargo cumartesi açık mı, hafta sonu çalışıyor mu?

YURTİÇİ KARGO KAÇTA KAPANIYOR?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonunda ise cumartesi günü çalışan şirket 08.30-15.00 arasında hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerine ulaşılmak istendiğinde ise 444 99 99 numaralı telefondan ulaşılarak bilgi alınabiliyor.

YURTİÇİ KARGO AÇILIŞ KAPANNIŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo şubelerinin güncel çalışma saatleri şu şekilde:

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 18.00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-16.00 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YURTİÇİ CUMARTESİ AÇIK MI?

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerizde yapılmaktadır.

YURTİÇİ KARGO TESLİMAT DETAYLARI

Ürün ve Hizmetler Kapsam Teslimat Hizmet Günleri

(gün x saat) Hedeflenen Teslim Süresi* Minimum Maksimum Şubeden Şubeye 600 km altı Pazartesi - Cuma// 09:00 – 18:00

Cumartesi// 09:00 – 17:00 1 İş Günü 2 İş Günü 600 - 1200 km arası 2 İş Günü 3 İş Günü 1200 km üstü 3 iş günü 4 İş Günü Kapıdan Şubeye 600 km altı Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00

Cumartesi// 09:00 - 17:00 1 İş Günü 3 İş Günü 600 - 1200 km arası 2 İş Günü 4 İş Günü 1200 km üstü 3 İş Günü 5 İş Günü Şubeden Kapıya 600 km altı Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 1 İş Günü 3 İş Günü 600 - 1200 km arası 2 İş Günü 4 İş Günü 1200 km üstü 3 İş Günü 5 İş Günü Kapıdan Kapıya 600 km altı Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 1 İş Günü 4 İş Günü 600 - 1200 km arası 2 İş Günü 5 İş Günü 1200 km üstü 3 İş Günü 6 İş Günü VIP 24** Geçerli Hatlar Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 1 İş Günü VIP Çeyrek Gün** Geçerli Hatlar Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 Aynı Gün VIP Şehir içi** Geçerli Hatlar Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 Aynı Gün Yurtdışı** ..... Pazartesi - Cuma// 09:00 - 18:00 .....

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