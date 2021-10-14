Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor - Haberler
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Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor Sivas'ta 55 dönüm alana sahip Yumurtatepe mevkiine yapılan bölge parkı çalışmaları devam ediyor.

SİVAS (İHA) - Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta 55 dönüm alana sahip Yumurtatepe mevkiine yapılan bölge parkı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediyesi park bahçe çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi Emek Mahallesi'nde Yumurtatepe olarak bilenen 55 dönümlük arazi, büyük bir bölge parkı ve sağlıklı yaşam alanına dönüştürülüyor. Yapımına başlanan projenin 2022 yılında hizmete açılması planlanıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yönetiminde, şehre değer katan projeler hayata geçiren Sivas Belediyesi, Tuzlugöl ve Emek Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Yumurtatepe Bölge Parkı'nda çalışmalara hız verdi. Çalışmaların 2022 yılında tamamlanması hedeflenen projede; millet kıraathanesi, restoran ve lavabo gibi hizmet binaları tamamlandı. Sert zeminlerin yapımına başlandı. Peyzaj çalışmaları ise ilkbahar aylarında başlayacak. 35 bin metrekare yeşil alana sahip olan projede toplamda 1200 ağaç dikilecek. Proje içerisinde; restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak. Nitelikli ağaçlardan oluşan yeşil dokusuyla hem bölgeye hem de Sivas'a yeni bir değer kazandıracak.

Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor

Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor

Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor

Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yumurtatepe bölge parkı çalışmaları hızla devam ediyor - Haberler
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