Yozgat'tan kısa kısa

SORGUN, YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek için öğretmenlerin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünerek, seminer düzenlediklerini belirtti.

Öcal, eğitim çağındaki çocukların ailesinden sonra en çok öğretmenleri ile birlikte olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle öğretmenler öğrencileri çok iyi tanıma fırsatına sahipler. Çocuklarımız da birtakım değişiklikler oluyorsa öğretmenlerimiz bunları fark edebilir. Aile ile bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında aktif bir rol alabilir." dedi.

Konuşmanın ardından Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan, uyuşturucuyla mücadele konusunda öğretmenlere bilgi verdi.

-Saraykent'te TOKİ konutları inşaatı sürüyor

Yozgat'ın Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçeye yapılan 158 konutun 2022 Mayıs'ta teslim edileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Öçal, AA muhabirine, TOKİ tarafından daha önce Saraykent'e 86 konut yapılarak sahiplerine teslim edildiğini belitti.

Öçal, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine 2. etap TOKİ konutlarının başladığını belirterek, "110'u 2+1 ve 48'i de 3+1 olmak üzere 158 konutun inşaatı devam ediyor ve inşallah 2022 Mayıs ayında teslim edilecek." dedi.