Yozgat'ın köy yolları asfalt ile kaplanıyor - Haberler
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Yozgat'ın köy yolları asfalt ile kaplanıyor

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ın köy yolları asfalt ile kaplanıyor

Yozgat'ta İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının asfaltlandığı bildirildi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının asfaltlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, gazetecilere, köy yollarında asfaltlama çalışmalarında sezon itibarıyla sona geldiklerini söyledi.

Yılmaz, bu sene 38 kilometre birinci kat, 103 kilometre ikinci kat asfalt yaptıklarını belirterek, "32 kilometre de bitümlü sıcak karışım asfalt yol yaptık. 10 kilometre de beton yol yapıyoruz. Toplamda bu yıl 173 kilometre yol yaptık." dedi.

Bu yıl ödeneklerin çoğunun içme suyu için kullanılacağını dile getiren Yılmaz, "Getirilebilecek bütün suları köylerimize getirdik, bundan sonra yapabileceğimiz tek şey bu suları doğru kullanmaktır." dedi.

Yozgat'ın köy yolları asfalt ile kaplanıyor

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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