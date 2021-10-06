Her yıl milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'de 2.ek tercih tarihleri üniversite sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. YKS 140 puan barajını geçen adaylar ek tercihlerin ne zaman yapılacağı sorusunu merak ediyor. Peki, YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Kimler ek yerleştirme tercihinde bulunabilecektir? Ayrıntılar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS 2.ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tarih henüz netleşmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona erecek. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından YKS 2.ek yerleştirme tercihlerinin başlaması bekleniyor.

KİMLER İKİNCİ EK YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden COVID-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

-AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

-2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.?

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

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