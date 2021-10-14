Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yiğit Bulut hakkında araştırmalar yapılıyor. Yiğit Bulut kimdir? Yiğit Bulut kaç yaşında, nereli? Yiğit Bulut hayatı ve biyografisi! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: Keşan

Yiğit Bulut (d. 1972; Keşan, Edirne); Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 dönemleri arasında Haber türk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te başbakanlık başdanışmanlığına atanmıştır.30 Ağustos 2014 tarihinde cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.

Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur. Amcası ise 1991,1995 ve 1999 yıllarında Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nden Edirne milletvekili seçilen Evren Bulut'tur. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezunudur. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Aynı zamanda Aydın Doğan'ın bacanağı olan eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı, Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile evli iken 2010 yılında boşanmıştır.

Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Son olarak 2009'da getirildiği Haber türk TV genel yayın yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Bununla birlikte Gazete Haber türk'teki köşesinden yayınladığı yazıları da sona ermiş oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Haber türk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu. 2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

Haberler.com - Gündem