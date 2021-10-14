"Yeryüzünün sesi" sergisi, Birgi'deki Dervişağa Medresesi'nde açıldı

Resim, ebru, hat gibi farklı disiplinlerden 36 sanatçının eserlerinden oluşan "Yeryüzünün sesi" sergisi, Ödemiş'in Birgi Mahallesi'ndeki Derviş Ağa Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin küratörü Büşra Üçler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyi, tarihi dokusu ile bilinen Birgi'de açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Üçler, Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneğine katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Açılışa katılan Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler da sergiye eserleriyle katılan sanatçıları tebrik etti.

Serginin, 22 Ekim'e kadar, Derviş Ağa Medresesi'nde görülebileceği bildirildi.