Yeniköylü vatandaşlardan Başkan Çelik'e teşekkür

NEVŞEHİR (İHA) - Yeniköy Mahallesi Muhtarı Levent Bolut ve beraberindekiler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyarete ederek, hem Yeniköy'de gerçekleştirdikleri ova yolu asfalt çalışması hem de Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılmaları için verilen araç desteği nedeniyle teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Levent Bolut ve beraberindekileri belediyede misafir etti. Başkan Çelik'e hizmetleri için teşekkür ziyaretinde bulunmak için geldiklerini kaydeden Mahalle Muhtarı Levent Bolut, "Bizler Bektaşi geleneğinden gelen vatandaşlarız. Sebebi ziyaretimiz Değerli Başkanımıza teşekkür etmek içindir. Başkanımız bizim Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılabilmemiz için araç desteğinde bulunuyor. Onun sayesinde imkanı olup da oraya gidemeyen vatandaşlarımız, bu sayede gidip görme imkanı bulunuyor. Son olarak da ova yollarımızda asfalt çalışması yapılarak üreticilerimize büyük bir kolaylık sağlandı. Bu nedenle değerli başkanımıza teşekkür etmeye geldik." dedi.

"Hemşehrilerimizin mutluluğu bizi mutlu ediyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu; "Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bütün mahallelerimize hem fiziki hizmetlerimizi yapıyoruz hem de kültürel hizmetlerimizi götürmeye devam ediyoruz. Yeniköy Mahallemizde en son ova yolu asfalt çalışması yapmıştık. Hayırlı olsun. Onun dışında da bizim Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine muhtarlarımızdan gelen talep üzerine kültürel gezilerimiz oluyor. Bu noktada da hemşehrilerimizin mutluluğuna vesile olabilmek bizi de ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da yeni güzel hizmetler, projeler ile tüm Şehzadelerimize Yeniköy'ümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Nezaketleri, nazik ziyaretleri için tüm canlara teşekkür ediyorum." - MANİSA

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