Yeni nesil Crazy Taxi oyunu bu ay piyasaya sürülecek - Haberler
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Yeni nesil Crazy Taxi oyunu bu ay piyasaya sürülecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Yeni nesil Crazy Taxi oyunu bu ay piyasaya sürülecek

Lion Castle ve Team6 Game Studios'un taksici oyunu Taxi Chaos,19 Ekim tarihinde PC'ye geleceğini duyurdu.

Oyuncular, deneyimli taksi şoförü Vinny veya kendini etkileyici ilan eden Cleo olarak şehirde dolanacak ve en çılgın müşterileri gidecekleri yere kadar bırakın.

Güçlü ve güçlü bir arabada şehir merkezinin içinden geçin, egzotik bir süper otomobille parkları geçin ya da bir Japanes tuner taksiyle iş alanında dolaşın. Neyi seçerseniz seçin - zorluğunuz yolcularınızı zamanında teslim etmektir. En azından para kazanmak istiyorsan.

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Kalabalık sokaklarda gezinin, kaldırımlarda yayaları atlatın ve hatta çatıların üzerinden atlayarak yerçekimi kanunlarına meydan okuyun! Yolcularınızı zamanında teslim etmek söz konusu olduğunda hiçbir şey aşırı değildir! En iyi kısayolları keşfedin ve New Yellow City'yi (NYC) ve yolcularınızı tıpkı avucunuzun içi gibi tanıyın.

Taxi Chaos'un Steam mağazasına gitmek için buraya tıklayınız

Yeni nesil Crazy Taxi oyunu bu ay piyasaya sürülecek

  • Eski okul klasik taksi oyunlarına tamamen taze ve modern bir bakış! Eski tarz klasik taksi oyunlarına tamamen yeni ve modern bir yorum.
  • Muazzam ve canlı Yeni Sarı Şehir'in sokaklarını keşfedin ve ustalaşın.
  • Ücretlerinizi hızlandırmak ve maksimize etmek için en iyi rotaları keşfedin.
  • Sıkı çalış! Delirmek! Ne kadar çok risk alırsanız ve ne kadar çılgınca sürerseniz, ödülleriniz o kadar yüksek olur.
  • Yedi ekstrem sürüşte kuralları yıkın: ikonik sarı taksiden güçlü bir arabaya! Koleksiyonunuzu tamamlamak için yeterince kazanın.
  • Komik ve tamamen sesli konuşmalar yoluyla tuhaf yolcularınızı tanıyın! Bir yenilikçi, tesisatçı, rock yıldızı, bir uzaylı ve çok daha fazlasını seçin!
  • Posta kutularını, sokak lambalarını, yangın musluklarını veya önünüze çıkan her şeyi parçalayın! Şehir sizin oyun alanınızdır.
  • Üç farklı oyun modunda sürüş becerilerinizi test edin! Klasik Arcade Modunun keyfini çıkarın, Freeroam'da dolaşın veya Pro Modda gerçek bir meydan okuma için adımlarınızı yükseltin.

Yeni nesil Crazy Taxi oyunu bu ay piyasaya sürülecek

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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