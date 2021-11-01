Yeni AKM'de Atatu¨rk I·sminin Korunması Mutluluk Yarattı - Haberler
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Yeni AKM'de Atatu¨rk I·sminin Korunması Mutluluk Yarattı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

2008 yılında kapatılan, 2018 yılında yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yaklaşık 30 ay süren bir inşaatın ardından Cumhuriyet'in 98. Yılına yetiştirildi.

2008 yılında kapatılan, 2018 yılında yıkılan Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), yaklaşık 30 ay süren bir inşaatın ardından Cumhuriyet'in 98. Yılına yetiştirildi. Şef Gürer Aykal yönetiminde "Sinan" operasının dünya prömiyerinin sergilendiği AKM'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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