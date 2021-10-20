Yeni Adalet Sarayı 1 Kasım'da hizmete girecek

BARTIN (İHA) - Bartın Valisi Sinan Güner 1 Kasım tarihinde hizmete alınması planlanan yeni Adalet Sarayı binasında incelemelerde bulundu.

Bartın'ın Gölbucağı mevkiinde 12 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası açılışa hazırlanıyor. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip binanın açılış öncesinde son eksikleri gideriliyor.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak'la birlikte 1 Kasım'da hizmete girecek olan Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Güner yeni Adalet Sarayı binasının 220 personelle 1 Kasım'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek, "İlimizin yeni Adalet Sarayı, 12 bin metrekare arsa üzerinde yaklaşık 22 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip 5 katlı bina olarak 3 bloktan oluşmaktadır. 6 ceza mahkemesi, 7 hukuk mahkemesi, duruşma salonları, icra müdürlüğü, seçim müdürlüğü, adli tıp şube müdürlüğü, baro başkanlığı ve yaklaşık 220 civarı personeli ile hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni Adalet Sarayı'nın İlimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eder, hayırlı olmasını dileriz." Dedi. - BARTIN