Yemen'de insani kriz yaşanıyor - Haberler
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Yemen'de insani kriz yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yemen'de insanların yaşamını tehdit eden ekonomik kriz ve savaş nedeniyle halk açlıkla mücadeleediyor.

Yemen'de insanların yaşamını tehdit eden ekonomik kriz ve savaş nedeniyle halk açlıkla mücadele

ediyor..

Birleşmiş Milletler'den ise Yemen'de açlığın son

bulması için acil çağrı geldi..

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Dünya gıda gününde yayımlanan yazılı açıklama

" Dünya Gıda Günü'nde Yemen için ve burada açlığın son bulması için acilen önlemlerin alınması çağrısı yapıyoruz." denildi

ve Yemenli ailelere, yaşamak için ihtiyaç duydukları gıda yardımının yapılacağı vurgulandı..

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Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de,

iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

30 milyon nüfuslu ülkenin 22,2 milyondan fazlası insani

yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Temel gıda maddelerinin yüzde 90'ı ve hemen hemen tüm ilaç ve yakıt ihtiyaçlarının ithalata dayandığı ülkede hayatta

kalmak giderek güçleşiyor.

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Ve çocuklar... Kiloları giderek düşen minikler yerlerinden kıpırdayamayacak

halde, halsiz ve güçsüz... Başkent Sana'da ailesi yiyecek alacak parayı bulamayan çocuklar

açlık yüzünden tedavi görüyor..

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Yemen'de insani kriz yaşanıyor

Yemen'de insani kriz yaşanıyor

Yemen'de insani kriz yaşanıyor

Yemen'de insani kriz yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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