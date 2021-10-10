Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı (2)

'TÜM AİLEM DURUMU BENDEN SAKLAMIŞ'

Oğlu Kutsal Hazar Eymen Kara'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntülerini izleyen baba Adem Kara (30), ablası Z.A. ve ailesi tarafından kendisine yalan söylenildiğini belirtti. Adem Kara, "Olayın bu şekilde olduğunu 10 gün önce öğrendim. Eymen'in arabadan düşüp, beyin kanaması geçirip, öldüğünü biliyordum. Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Z.A.'den şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim. Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımız vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.

Kara'nın avukatı Başak Atalay soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını belirtip, "Müvekkilim en başında kasıt olmadığını düşündüğünden şikayetçi olmamıştı. 2 hafta önce durumdan haber dar olunca suç duyurusunda bulunduk. Tahkikatın genişletilmesi talebinde bulunduk. Otopark giriş kameraları elimizde değil. Öncelikle bunlara ulaşacağız. Z.A'nın, Eymen'i neden 6 dakika arabada tuttuğunu merak ediyoruz. Hastanelere çok yakın olmasına rağmen Eymen'in 1 saate yakın neden hastanelere götürülmediğinin sorulmasını istiyoruz. Eymen'e ne olduğunu öğrenene kadar elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR, -