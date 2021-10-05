Yazıhan'da silajlık mısır hasadı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "2. Ürün Silajlık Mısır Tohumlarının Toprakla Buluşması" projesi kapsamında hasat yapıldı.

Proje kapsamında kent genelinde 44 üreticiye yüzde 75 hibeyle verilen silajlık mısır tohumları, haziran ayının ikinci haftasında bin 325 dekara ekildi.

Hasadına başlanan silajlık mısırlar için Yazıhan ilçesi Mısırdere Mahallesinde çiftçi Hasan Boztepe'nin 100 dekarlık arazisinde tarla günü düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yaptığı konuşmada, bu yıl kent ve ülke genelinde kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Yazıhan ilçesinde hayvan yemi ihtiyacını karşılamak amacıyla sulu alanlara silajlık mısır ekildiğini ve hasadının da yapıldığını aktaran Macit, "Projemizden çiftçilerin memnun olduğunu ve yüzde 100 verim alındığını gördük. Kentte yaklaşık 200 bin büyükbaş ile 500 bin küçükbaş hayvan var. Kuraklıktan dolayı oluşan yem açığını kapatmak amacıyla sulama problemi bulunmayan alanlarda projeyi uyguladık. Çiftçilerimiz için ikincil bir ürün oldu." diye konuştu.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise Boztepe Barajının sulama sisteminin hayata geçmesiyle toprakların bereketlendiğini belirtti.

İlçede ikinci ürün ekiminin önemine işaret eden Öztürk, toprağın suyla buluşmasıyla ilçede kavun, karpuz ve şekerpancarı gibi ürünler ile silajlık mısır ekiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

Etkinliğe Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ile Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç ile diğer ilgililer katıldı.