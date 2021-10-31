Yaygın Samsung Galaxy Z Flip 3 sorunları ve düzeltme yolları

Galaxy Z Flip 3, büyük ölçüde güzel ekranı ve özgün katlanır gövdesi sayesinde sahip olunması gereken harika bir telefon. Ancak, en iyi el cihazlarının bile yaşayabileceği sorunlara karşı bağışık değildir ve yeni telefonunuzun nasıl çözeceğinizi bulamadığınız sorunları yaşamasından daha kötü bir şey yoktur.

Galaxy Z Flip 3'ünüz garip davranıyorsa veya beklendiği gibi çalışmıyorsa ve uykunuz kaçıyorsa, yardım etmek için buradayız. En yaygın Samsung Galaxy Z Flip 3 sorunlarından bazılarını bir araya topladık ve onlar için basit düzeltmeler ve geçici çözümler bulduk.

Sorun: Telefonun arkası, özellikle oyun oynarken dokunulamayacak kadar ısınıyor

Samsung Forum'daki kullanıcılar, Android Auto kullanırken Z Flip 3'ün aşırı ısınmasına şahit olduklarını dile getirdiler. Görünüşe göre bu da münferit bir olay değil. XDA Developers Forum'daki diğer kullanıcılar, Call of Duty: Mobile gibi grafiksel olarak yoğun Oyunlar oynarken telefonun kameraların altındaki alanda çok ısındığını bildirdi. ve belki de endişe verici, bazı kullanıcılar arama yapmak veya internette gezinmek gibi temel şeyler yaparken telefonun alışılmadık derecede ısındığını da bildirdiler. Bunun nedeni, önceki işlemcilerden önemli ölçüde daha fazla ısınan Snapdragon 888 işlemci veya çok fazla pil tüketen bir uygulama olabilir.

Çözüm:

Önerilen bir çözüm, özellikle sıcak bir günde, video izlerken veya yoğun oyun seansları sırasında telefonunuzu kılıfından çıkarmaktır, çünkü bu, telefonunuzun serin kalmasına yardımcı olabilir. Telefonun gerçekten aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için CPU Monitor gibi bir sıcaklık izleme uygulamasını da indirebilirsiniz, çünkü dokunulduğunda biraz ısınabilir. Ciddi şekilde aşırı ısınıyor gibi görünüyorsa, sonraki adımlar onarım veya yeni bir ahize için Samsung ile iletişime geçmek olacaktır.

Sorun: Flex Modunda müzik dinlerken parlaklık değiştirilemiyor

Kore'deki Samsung Forum'daki bir kullanıcı, müzik dinlerken Flex Modunda parlaklığın değiştirilmesiyle ilgili sorunlar bildirdi. Görünüşe göre, Flex Modunda parlaklığı ayarlamaya çalışırken, hacim için ikinci bir sütun beliriyor ve parlaklık değişmiyor, bunun yerine ses seviyesi artıyor. Bu video sorunu biraz daha net gösteriyor.

Çözüm:

Samsung sorunun farkında ve sorunu çözmek için Eylül ayında bir yazılım güncellemesi sözü vermişti. Bu arada, bu olursa, parlaklık veya ses kontrol penceresini kapatın ve ayarlarınızı yeniden düzenlemek için tekrar açın.

Sorun: Bekleme modunda aşırı pil tüketimi

XDA Forumunda, Z Flip 3 bekleme modundayken pilin bittiğine dair raporlar var, bir kullanıcı uykudayken sekiz saat boyunca %32'lik bir pil tükettiğini ve diğerleri, pilin ilk gününde büyük bir pil tükettiğini bildirdi. telefon. Bunun nedenleri değişebilir; örneğin, yeni bir telefonun alışkanlıklarınızı öğrenmesi ve pil ömrünü optimize etmesi zaman alır, bu nedenle ilk hafta boyunca pil tüketimini izlemek iyi bir fikirdir. Hala bir sorunsa, deneyebileceğiniz birkaç şey var.

Geçici çözümler:

İlk önce Ayarlar >Pil ve Cihaz Bakımı >Pil bölümüne bakın. Bu, pili neyin tükettiğini görmenize ve belirli bir uygulamanın hatalı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca Her Zaman Ekranda'yı devre dışı bırakmayı deneyebilir veya Ayarlar >Gelişmiş Özellikler >Hareketler ve Hareketler'e giderek ekran kapalıyken hangi özelliklerin ve işlemlerin çalıştığını kontrol edebilirsiniz. veya Kenar panelleri ve Kenar aydınlatması gibi ihtiyacınız olmayan özellikleri devre dışı bırakmayı deneyin. Denemeye değer başka bir şey de pil kullanımını optimize etmektir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Birinci adım: Ayarlar >Uygulamalar'a gidin.

İkinci adım: Ekranın sağ üst köşesindeki Üç Dikey Noktaya dokunun, ardından Özel Erişim'i seçin.

Üçüncü adım: Pil Kullanımını Optimize Et'e dokunun, ardından açılır oka dokunun ve Tümü'nü seçin.

Dördüncü adım: Ardından, optimize etmek istediğiniz her uygulama için kaydırıcıyı değiştirebilirsiniz.

Deneyebileceğiniz diğer şeyler, kullanılmayan uygulamaları uyku moduna geçirmek, güç tasarrufu modunu açmak, kullanmadığınız şişkinliği kaldırmak veya devre dışı bırakmak ve hatta bu kullanacağınız bir özellik değilse bildirimler geldiğinde Kapak Ekranını devre dışı bırakmaktır.

Sorun: Samsung Pay çalışmıyor

Samsung Pay ile ilgili sorunlar Samsung telefonlarında bir süredir çalışmıyor gibi görünüyor ve Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile ilgili bir sorun olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bu en çok Birleşik Krallık'taki kullanıcıları etkiliyor gibi görünüyor. ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde, Samsung Pay uygulamasının Almanca bir sayfayla açıldığını söyleyenler var - Almanca bilmiyorsanız açıkçası ideal değil!

Sorun aslında telefon kurulduğunda CSC kodundaki bir karışıklıktan kaynaklanıyor ve Samsung Pay'in Almanca çalışmasına yol açıyor, bu da Birleşik Krallık'ta ikamet edenler için iyi bir haber değil.

Olası çözüm:

Samsung bunun için kalıcı bir düzeltme yapana kadar, forumlardaki moderatörlerin denemeyi önerdiği birkaç şey var - bazı kullanıcılar bu düzeltmelerin çalışmadığını bildirmiş olsa da.

Z Flip 3'ünüzü yeniden başlatın. Ardından Yazılım Güncellemelerini ve/veya Samsung Pay güncellemelerini kontrol etmek için Ayarlar'a gidin. Bunlar yüklendikten sonra telefonunuzun Wi-Fi bağlantısını kapatın ve ardından tekrar açın. Ardından, Samsung Pay'i kaldırın ve yeniden yükleyin.

Umarım, Samsung bu sorunu bir güncelleme yoluyla yakında çözecektir, ancak şimdilik gerçekten yapabileceğiniz tek şey, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için yukarıdaki ipuçlarını vermek.

Her grup metninin üstünde görünen "NoSubject" satırı

Bu, geçmişte T-Mobile'daki Samsung telefonlarını etkileyen bilinen bir sorundur. Bir MMS gönderirken — veya grup metni, grup metinleri MMS kullandığından — kullanıcılar her mesajın başında satırının göründüğünü bildiriyor.

Çözüm:

Bu sorunu operatörünüze ve Samsung'a bildirmenizi öneririz. Umarım, yakın gelecekte bir düzeltme bulunur. Bu arada, mesajlaşma uygulamanız olarak Google Mesajlar'ı kullanmayı deneyebilir veya Play Store'dan Textra gibi konu satırı sorunu olmayan farklı bir mesajlaşma uygulaması yüklemeyi deneyebilirsiniz.

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