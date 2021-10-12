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Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı

Yatağan'da aylardır yapılmayan yolları ve Yatağan Belediyesi'nin vurdum duymazlığı nedeniyle tozla mücadele eden ilçe halkının bu defa çamur ve su baskınları ile başı derde girdi.

Yatağan'da aylardır yapılmayan yolları ve Yatağan Belediyesi'nin vurdum duymazlığı nedeniyle tozla mücadele eden ilçe halkının bu defa çamur ve su baskınları ile başı derde girdi. İlk yağmurda sınıfta kalan Yatağan Belediyesi'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle ilçede pek çok vatandaş ev ve iş yerinin sular altında kalmaması için yağmur nöbeti tuttuklarını belirtti.

Yatağan'da bugün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak yağışta çoğu iş yerine ve evlere su bastı. Vatandaşlar belediyenin gerekli önlemleri almadığını belirterek tepki gösterdi.

İnönü Bulvarı'nda bulunan bir büfenin giriş katında rögarın tıkanması sonucu su baskını yaşandı. Belediye ekipleri bölgede vidanjör yardımıyla su tahliyesine başladı. Vatandaşlar ve işyeri sahibi geç müdahale edildiğini söyleyerek ekiplere tepki gösterdi.

Dükkanına su basan bazı iş yeri sahibi vatandaşlar tüm eşyalarının zarar gördüğünü belirterek "Yağmur daha başladığında durum belliydi, su gideri taştı. Belediyeyi çok aradık en sonunda geldi. Sonuçta sular geri gelmişti ve iş yerimizin içine kadar girdi. Buranın alt yapısı düzeltildi diye biliyorduk, ama öyle olmamış. Bilgisayarımız, barkod sistemimiz, dolaplarımız bozuldu. Yağmur durana kadar dükkanımdan nöbet tutmak zorunda kaldım. Bu maddi manevi hasarın sorumlusu kim şimdi. Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek Yatağan Belediyesi'ne tepki gösterdi. - MUĞLA

Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı

Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı

Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı

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Haber: Yatağan Belediyesi ilk yağmurda sınıfta kaldı - Haberler
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