Yasak Elma Hasan Ali öldü mü? Yasak Elma Hasan Ali kimdir, gerçek adı nedir?

Yasak Elma Hasan Ali öldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar araştırılıyor. Hasan Ali'yi canlandıran Erdal Özyağcılar 73 yaşındadır. Bursa doğumlu olan Erdal Özyağcılar'ın çok sayıda aldığı ödül vardır. Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Yasak Elma Hasan Ali öldü mü, kaç yaşında? Erdal Özyağcılar'ın oynadığı diziler merak edildi!

YASAK ELMA HASAN ALİ KİMDİR?

Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterini Erdal Özyağcılar canlandırmaktadır.

YASAK ELMA HASAN ALİ ÖLDÜ MÜ?

Hasan Ali'nin yemek yedikten sonra fenalaştığı görülüyor. Ancak kesin bir açıklama bulunmamakta. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

1948 Bursa doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci senesinde, İstanbul Belediye Konservatuar'ı Tiyatro Bölümünü kazandı ve eğitimine orda devam etme kararı aldı, eğitiminin üçüncü yılında hocası Yıldız kenterin kurucuları arasında olduğu kent oyuncularında "KARAKOLDA" adlı oyunla sahneye adım attı. (1966)

Ve "Kent Oyuncuları", "Dormen Tiyatrosu", "Ulvi Uraz Tiyatrosu", "Dostlar Tiyatrosu", "Gazete Tiyatrosu", "İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları" ve halen kızı Zeynep Özyağcılar'ın kurucusu olduğu "Tiyatro Martı"da tiyatro hayatına devam etmektedir.

1978-1979 tiyatro sezonunda Sermet Çağan'nın "Ayakbacak Fabrikası" adlı oyunundaki rolü ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

1967 yılında Kamran Yüce ve Şükran Güngör'ün RAN FİLM prodüksiyonu, senaryosu Yaşar Kemal imzalı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "ÖLÜM TARLASI" filmi ile kamera önüne adım attı. Ve Ertem Eğilmez, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Şerif Gören, Mahsun Kırmızıgül, Ozan Açıktan ve İlker Ayrık'ın yönetmenliğinde 26 filmde rol aldı. 1986 yılında Şerif Gören'in yönettiği "Yılanların Öcü" filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

1989 yılında "BİZİMKİLER" adlı TV dizisi ile televizyon ekranına merhaba dedi ve hemen hemen hiç ara vermeden 15 TV dizisinde yaklaşık 650 bölüm oynadı. "Şükrü Bey", "Tango Muhsin", "Baklavacı Kahraman", "Sütçi Ramiz" gibi değişik karakterlere hayat verdi. 1992 ve 1994 Altın Kelebek En İyi Erkek Drama Oyuncusu seçildi. 2016 Sakıp Sabancı yaşam boyu başarı ödülüne sahiptir. Tiyatro sanatçısı Güzin Özyağcılar ile evli, iki çocuğu vardır, Emrah özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar.

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