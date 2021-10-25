Yasak Elma Arzu kimdir? Nihan Aypolat kimdir?

Yasak Elma Arzu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yasak Elma dizisindeKumru'nun babasını oynayan Doğan (Murat Aygen) ile sevgili olan Arzu karakteri araştırılmaya başlandı. Yasak Elma Arzukim? Nihan Aypolat kaç yaşında, nereli? Nihan Aypolat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde.

YASAK ELMA ARZU KİMDİR?

Diziye bu sezon dahil olan Nihan Aypolat Doğan'ın sevgilisi Arzu'ya hayat verecek.

NİHAN AYPOLAT KİMDİR?

Dabbe film serisi ile adını duyuran oyuncu 1987 İstanbul doğumludur. 2011 yılından beri dizi, f,lm ve tiyatro oyunlarında boy göstermektedir. 2020 yılında Kimsesizler dizisinde rol almıştır. Halen İstanbul Drama Topluluğu oyuncusudur. Sinema filmlerinin yanısıra reklam filmlerinde de oynamıştır.

Nihan Aypolat oyunculuk yanında yönetmen yardımcısı olarak da adını duyurmuştur. Tiyatro oyunu Hamlet ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu Dabbe ve Cin Vakası filmleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Nihat Aypolat'ın sevgilisi ve diğer özel hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Haberler.com - Gündem