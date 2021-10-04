Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

BURDUR'da, kurak geçen yaz sonrası sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı Yarışlı Gölü'nde, kuş popülasyonu da arttı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da, kurak geçen yaz sonrası sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı Yarışlı Gölü'nde, kuş popülasyonu da arttı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen yaban hayatının takibi ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Yarışlı Gölü'nün güncel su kuşu popülasyonu tespiti yapıldı. Sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı gölde kuş popülasyonunun da arttığı belirtildi. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nde çalışmalar sonucu 141 kuş türü tespit edildi. Yarışlı Gölü'nde, şu an binlerce angut, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun bulunuyor.


Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Akif Ersoy Stefan Kuntz Mustafa Şentop
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Stefan Kuntz Mesut Özil Pınar Deniz Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kıvanç Tatlıtuğ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:10:30. #1.12#