Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Haberler
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Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza...

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını istedi.

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi. Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını istedi. Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezasının yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'ne kararın bozulmasını istedi. Bizler 1'inci Ceza Dairesi'nin vereceği kararı bekliyoruz" dedi.


Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Haberler
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