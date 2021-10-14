Yargı Engin kimdir? Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz kimdir? Onur Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

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YARGI ENGİN KİMDİR?

Engin, Ceylin'in en yakın arkadaşıdır. Avukattır. Güçlü ve zengin bir avukat olan babası Yekta'nın itirazlarına rağmen sınıf arkadaşı olan Ceylin'inle birlikte çalışır. Zor zamanlarında hep birbirlerinin yanında oldukları için Ceylin'e güçlü bağlarla bağlıdır. Babası Yekta'yla ise bitmek bilmeyen bir zıtlaşmanın içindedir Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ONUR DURMAZ KİMDİR?

Onur Durmaz 13 Haziran 1990 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. Liseyi tamamladıktan sonra eğitimine Vienna Konservatorium'da sürdürdü. Cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmuştur. Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rejide görev almasının ardından tiyatro sahnelerine adım atmıştır.

2014 yılında Hadi İnşallah, 2015 yılında Niyazi Gül Dörtnala, 2018 yılında "Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi" yapımlarında görev aldı. 2020 yılında Menajerimi Ara dizisiyle büyük çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu, 2021 yılında Yargı dizisinde Avukat Engin rolü ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

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