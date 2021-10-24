Yargı Çınar kimdir? Kanal D'nin yeni başlamasına karşı büyük ilgi gören Yargı dizisi yayınlandığı günlerde diziside yer alan oyuncu ve karakterler internette araştırılmakta. Bu bağlamda son dönemde diziseverlerin en çok merak ettiği isim Çınar karakterini canlandıran Arda Anarat oldu. Diziseverler Anarat ile ilgili internette en çok "Yargı Çınar kimdir? Yargı'nın Çınar'ı Arda Anarat kimdir? Arda Anarat kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırılmakta. Arda Anarat ile ilgili detaylar haberimizde yer almakta.

YARGI ÇINAR KİMDİR?

Yargı Çınar, Ilgaz'ın kardeşidir. Evin sorunlu çocuğudur. Bir üniversitenin kantininde çalışmaktadır. Geçmişte adam yaralamak ve uyuşturucu satıcılığı suçlarından yargılanmıştır. Bu olaylar ve annesinin kalp krizinden ölümü sebebiyle babası Metin'le aralarında hep sorunlu bir ilişki vardır. Ağabeyi Ilgaz'ın kusursuzluğunu üzerinde hep bir baskı olarak görür. Evde iyi anlaştığı tek kişi kız kardeşi Defne'dir.

ARDA ANARAT KİMDİR?

Arda Anarat 2 Nisan 1999, İstanbul doğumludur.Aslen Samsun, Bafralı olan Ararat, İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Lisesi mezunudur.

Arda Anarat, oyunculuğa 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mehmet rolüyle başladı. Birkaç sezon üst üste Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan Arda Anarat, 2019'da ekranlara gelen Tek Yürek dizisinde Umut, Çukur Efe, Bilmemek'te Berk karakterine hayat vermiştir. Genç oyuncu 2021'de Hekimoğlu, Ex Aşkım dizilerinin ardından Kanal D'nin başarılı yapımı Yargı dizisiyle izleyici kaşısına çıkmaktadır.

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