Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 5. bölüm izle! Yargı dizisi 5. bölüm full HD izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı izle'

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Yargı, 10 Ekim Pazar günü yayınlanan 4. Bölümde Ceylin ve Ilgaz, ailelerini karşılarına alarak gerçeğin peşine düşüyor!
Zafer'in sorgusuna şahit olan Ceylin, İnci'yle ilgili kaldıramayacağı gerçeklerle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine bir de Zafer'in geçmişte yaptıklarının sonucu şüpheliler listesine girmesi Ceylin'i adeta yıkar. Babasından yana sınanma vakti Ceylin'dedir, ikisi arasında büyük bir sorgulama yaşanacaktır.
Ilgaz da Ceylin gibi, babasının ve kardeşinin sırlarla dolu hayatlarını çözmeye ve gerçeği öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak bu sefer Çınar'la ilgili yapması gereken çok önemli bir seçim vardır. Üstelik bu seçim, Ceylin'le ikisini katilin kim olduğu gerçeğine götüren yolda keskin bir ayırıma götürecektir. İkisi de kendi planlarını uygularken bir yandan birbirlerine karşı yeni yeni yeşertmeye çalıştıkları güven duygusu tekrar sınanacaktır.
Çınar cezaevinde şişleniyor!
Ilgaz ve Ceylin dışarıda katilin peşine düşmüşken, cezaevindeki Çınar büyük bir tehlike yaşıyor. Babası Metin'in, içeri attığı adam Çınar'ın peşine düşüyor. İntikam almak için köşeye sıkıştırdığı Çınar ile kavga etmeye başlıyor. Çınar, mücadeleden başarılı çıksa da adam son hamlesini yapıyor. Yanında getirdiği şişle Çınar'ı yaralıyor. Bu haberi alan Ilgaz ve babası Metin, büyük şok yaşıyorlar. Çınar'ın ölme ihtimali karşısında Metin, içten içe büyük üzüntü yaşıyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla