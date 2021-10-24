Yargı Baba kimdir? Yargı Zafer kimdir? Kanal D'nin yeni başlayan ve kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan Yargı dizisi oyuncuları son dönemde birçok dizisever tarafından araştırılmakta. Diziseverler internette en çok " Yargı Baba kimdir? Yargı Zafer kimdir? Yargı'nın Zafer'i Ali Seçkinler Alıcı kimdir?" sorularını araştırmakta. Yargı dizisinde baba Zafer karakteri ve karakterine hayat veren Ali Seçkinler ile ilgili detaylar haberimizde.

YAGI BABA ZAFER KİMDİR?

Yargı Zafer; Ceylin'in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.

ALİ SEÇKİNLER ALICI KİMDİR?

Müzisyen, besteci, şarkıcı, oyuncu, müzik yapımcısı. 3 Temmuz 1965 tarihinde Kars'ta doğdu. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun oldu. 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, Halk Evleri Sanat Atölyelerinde toplu ve bireysel ses dersleri verdi. Devlet Çoksesli Korosu'nda görev almakta, aynı zamanda tiyatro oyuncusudur.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 1993 yılından bu yana sinema dizilerinde oynamakta, bazılarının müzik yapımcılığını yapmaktadır. Bir Aile Hikayesi dizisinde hayat verdiği Şakir karakteri ile büyük çıkış yakalayan Ali Seçkiner Alıcı son dönemde Kanal D'nin ilgi gören yapımlarından Yargı dizisinde Zafer rolüne hayat vermektedir.

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