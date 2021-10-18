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Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları say say bitmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları say say bitmiyor

Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alan kudret narı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden rağbet görmeye başladı. Özellikle yaralara iyi geldiği bilinen kudret narı, zeytinyağında eritilip kavanozlar içerisinde saklanıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alternatif tıp ürünleri tezgahları süslemeye başladı. Vatandaşın sık kullandığı ürünler arasında yer alan kudret narı da alıcısını bekliyor. Yaralara iyi geldiği bilinen kudret narı, daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Çok güçlü bir yara kapatıcı özelliği olan kudret narı, asırlardır şifa verici bir bitki olarak kullanılmaya devam ediyor. Antibiyotikler çıkmadan evvel insanların her hangi bir yara veya ülser, basur gibi rahatsızlıklar için zeytin yağında eritip kavanozlar içinde evlerinde özenle sakladığı kudret narı günümüzde de rağbet görüyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden olan kudret narının faydaları saymakla bitmiyor.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor

Bursa'da bitkisel ürünler satılan Nilüfer Köylü Pazarı'nda taze kudret narları tezgahları süslemeye başladı. Kudret narı satan pazarcı esnafı Furkan Şahin, bu harika bitkinin güçlü bir antibiyotik olduğunu ileri sürerek, "Kudret narı bilhassa ülsere, mide yaralarına iyi geliyor. Karaciğer, kabızlık, basur tedavisinin yanı sıra hücreleri yeniler. Tanesini 4 liraya satıyoruz" dedi.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor

Furkan Şahin, kudret narının ham halinin yanı sıra, zeytin yağında eritilmiş merhemini de sattıklarını ifade ederek, "250 gramlık kavanozu 20, 500 gramını 35, bir kilosunu ise 80 liraya satıyoruz. Böylece vatandaş kendi evinde yapmaya uğraşmıyor" diye konuştu.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor

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