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Yalovalılar sağlıklı yaşam için ayda bir gün Yürüyen Köşk'e yürüyecek

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalovalılar sağlıklı yaşam için ayda bir gün Yürüyen Köşk'e yürüyecek

Yalova Valiliği koordinesinde Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli spor aktivitilerini içeren "Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" adlı proje başlatıldı.

YALOVA (AA) - Yalova Valiliği koordinesinde Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli spor aktivitilerini içeren " Yürüyen Köşk, Yürüyen Yalova" adlı proje başlatıldı.

Vali Muammer Erol öncülüğünde İDO Feribot İskelesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlarla Yürüyen Köşk'e kadar yürüdü. Köşk bahçesinde uzman antrenörler eşliğinde sabah egzersizlerinin de yapılmasının ardından program son buldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, sağlıklı hayat bilincini kazandırmak ve vatandaşların fiziksel aktivite yapmalarını artırmak adına her ayın ilk çarşamba günü iskeleden Yürüyen Köşk'e kadar yürüyüş yapılacağını söyledi.

Projeyi 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nün akabinde başlattıklarını belirten Eray, "Vatandaşlarımızın sağlıklı hayat farkındalığına yönelik bir hareket olacağını düşünüyorum. Dünyada ölüm sebeplerinin yarısından çoğu bilinçsiz yaşam ve hareketsizlikten kaynaklanan hastalıklara bağlı. Biz de inşallah önümüzdeki sürede bu fiziksel aktivitenin faydalarını görmeye başlayacağız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise İl Sağlık Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ederek, proje için başlangıçta Yalova ile Çiftlikköy ilçesi arasında 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu yaptıklarını bildirdi.

Diğer etapların da tamamlanmasıyla 37 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yoluna sahip olacaklarını aktaran Tutuk, "Bugün de ilk etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Sağlığı geliştiren belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu da ilk yürüyüşümüz olarak kabul ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında, Yürüyen Köşk güzergahını kapsayan doğa yürüyüşleri, bisiklet sürme gibi etkinlikler yapılacak.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yalovalılar sağlıklı yaşam için ayda bir gün Yürüyen Köşk'e yürüyecek - Haberler
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