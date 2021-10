İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanan dizi FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta. Bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelen dizi araştırılmakta. Peki, Yalancılar ve Mumları canlı izle! Yalancılar ve Mumları konusu ve oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları yeni bölüm fragmanı izle! Yalancılar ve Mumları ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YALANCILAR VE MUMLARI CANLI İZLE!

YALANCILAR VE MUMLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi Engin'i iki yıl önce bir kazada kaybetmiş olan Elif, eşinin hayat sigortası parasının gelmesiyle onun kaybını yeniden yaşar. Bu zorlu zamanda hayatına Şerife ile Yakup girer. Peki onların Engin'le olan gizemli bağları nedir? Tekdüze ve heyecansız uzun ilişkilerin düşmanı ama aynı zamanda da düğün organizatörü olan Ceyda, hayatının aşkı olan babasının onu unutmaya başlamasıyla yıkılır. Herkese destek olan Ceyda'ya şimdi kim destek olacaktır? Mükemmeliyetçi Meliha'nın kusursuz hayatı eski bir danışanının oğlu Metin'in muayenehanesine girmesiyle kararır. Meliha'nın hayatında yaptığı tek hata nelere mal olacaktır? Herkesi mutlu etmek için yaşayan Şebnem'in son zamandaki en büyük sıkıntısı hamile kalamayarak eşi Hasan'ı mutlu edememektir. Şebnem sonunda kimin mutluluğunu seçecektir: Sevdiklerinin mi kendinin mi? Birbirlerinin her zaman yanında olan bu dört kız arkadaşı ise birbirleri için en düşünülemeyecek şeyi yapmaya ne sürükleyecektir?

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM İZLE!



YALANCILAR VE MUMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye'ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancı ve Mumları olarak belirlendi. Yalancı ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olup Yalancı ve Mumları dizisi oyuncu kadrosu için hala görüşmeler devam etmektedir.

YALANCILAR VE MUMLARI KÜNYESİ

Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman ve Şafak Pekdemir paylaşmaktadır.

YALANCILAR VE MUMLARI CANLI İZLE!

YALANCILAR VE MUMLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem