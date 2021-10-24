'Yalancı' kelimesi yerel mahkemede hakaret, istinafta ise eleştiri sayıldı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de kadın avukat D.B.'nin (68) duruşma çıkışında meslektaşı K.T.'ye (51) 'yalancı' demesi, mahkemeye taşındı. K.T.'nin suç duyurusu ile başlayan süreçte ceza davasında hakim, 'yalancı' kelimesinin hakaret olduğunu belirterek D.B.'ye 10 ay hapis cezası verdi. K.T. ayrıca tazminat davası açıp kazandı. D.B.'nin itirazı üzerine karar, İstinaf Mahkemesi'nde 'ağır eleştiri' denilerek bozuldu.

Olay, Ocak 2015'te Karşıyaka Adliyesi'nde meydana geldi. Bir duruşma çıkışında avukat D.B. adliye koridorunda karşı tarafın müvekkillerine, "Avukatınız yalan söylüyor. Verdiğiniz dilekçe, yalanlarla dolu" diyerek bağırdı. Avukat K.T. de "Siz, bana yalancı diyemezsiniz" diyerek cevap verince D.B. "Yalancısın, sen" dedi.

"Tarafların her ikisi de avukattır ve müvekkillerinin yanında söylenmiştir. İstinaf Mahkemesi'nin kararını doğru bulmuyoruz. Bu karar, vatandaşlar arasında hukuk güvenliği algısını zedeler. Kararı veren hakime 'yalancı' derseniz suç işlemiş olursunuz. Ancak avukata söyleyince neden suç olmuyor? Bunun bir standardı olması gerekiyor. Bir söz ya herkes için hakaret olur ya da olmaz. Hem ceza hem de tazminat davalarında yerel mahkemeler bu sözün hakaret olduğuna hükmederken, İstinaf Mahkemesi 'ağır eleştiri' dedi. Mahkeme kararları arasında çelişki var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıp, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Kararlarda istikrar olması lazım. Kararın değişmesi için elimizden geçen tüm hukuki yollara başvuracağız."