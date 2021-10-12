KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yağmur Suyu Drenaj Hattı projesinde sona yaklaşıldığını ifade ederek; "Yağmur Suyu Drenaj Hattı projemizde sona yaklaşıyoruz. Çalışmalarımız 100. Yıl, Belen, Yeşil Mahalle ve 5000 Evler'de devam ediyor. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri