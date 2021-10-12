Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projemizde Sona Yaklaşıyoruz - Haberler
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Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projemizde Sona Yaklaşıyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projemizde Sona Yaklaşıyoruz

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yağmur Suyu Drenaj Hattı projesinde sona yaklaşıldığını ifade ederek; "Yağmur Suyu Drenaj Hattı projemizde sona yaklaşıyoruz.

KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yağmur Suyu Drenaj Hattı projesinde sona yaklaşıldığını ifade ederek; "Yağmur Suyu Drenaj Hattı projemizde sona yaklaşıyoruz. Çalışmalarımız 100. Yıl, Belen, Yeşil Mahalle ve 5000 Evler'de devam ediyor. " dedi.

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Haber: Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projemizde Sona Yaklaşıyoruz - Haberler
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