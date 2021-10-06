Yağ Mantısı nasıl yapılır? En güzel Yağ Mantısı tarifi! Yağ Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
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Yağ Mantısı nasıl yapılır? En güzel Yağ Mantısı tarifi! Yağ Mantısı malzemeleri nelerdir?

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Yağ Mantısı nasıl yapılır? En güzel Yağ Mantısı tarifi! Yağ Mantısı malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Yağ Mantısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Yağ Mantısı hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Yağ Mantısı nedir? Yağ Mantısı yapılır? Yağ Mantısı nedir? Yağ mantısı malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Yağ Mantısı tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yağ Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Yağ Mantısı yemek tarifi nasıldır? Yağ Mantısı yemeği nasıl yapılır? Yağ Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir?

YAĞ MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Sosu için gerekli malzemeler

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı veya daha fazla su
  • Tuz
  • Kuru nane, pul biber

Yoğurt Sosu için gerekli malzemeler

  • 1 kg çırpılmış yoğurt
  • 3-4 diş dövülmüş sarımsak
  • Tuz

Hamuru için gerekli malzemeler

  • Yarım paket yaş maya
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Maya için 1,5 – 2 su bardağı ılık su
  • Tuz
  • Yeterince elenmiş beyaz un

İçi için gerekli malzemeler

  • 300 gr kıyma
  • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için gerekli malzemeler

Sıvı yağ

Yağ Mantısı nasıl yapılır? En güzel Yağ Mantısı tarifi! Yağ Mantısı malzemeleri nelerdir?

YAĞ MANTISI NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak maya, su, sıvı yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve un karıştırılır.
  • Kulak memesinden biraz daha yumuşak hamur elde edilir.
  • Üzerini örtülerek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır. Bu arada iç malzemesi hazırlanır.
  • Yoğurt ve ezilmiş sarımsaklar çırpılır.
  • Bir tavada yağ içinde salçalar kavrulur.
  • Üzerine suyu ve baharatları eklenerek pişirilir.
  • Mayalanan hamuru ikiye eş parçaya bölünür.
  • Her parça oklava yardımı ile büyükçe açılır.
  • Açılan hamurun yarısına minik minik kıymalı içi yerleştirilir.
  • Hamurun diğer boş kısmı üzerini örtülerek kapatılır.
  • Ardından hamur çay bardağı ile kesilerek yuvarlak mantılar yapılır. İsterseniz karelere bölüp mantı şeklinde de kesebilirsiniz.
  • Bol ve kızgın yağda puf puf olana kadar kızartılır. Fazla yağını alması için havlu kağıt üzerine alınır.
  • Servis tabağına alınarak üzerine bolca yoğurt ve salçalı sos dökülür.

Yağ Mantısı Tarifinin Püf Noktası

Kıymalı harcı dolapta bekletmek harcın lezzetinin yoğunluğunu artıracaktır.

Hamurunu hazırlamak için kullanacağınız suyu ılık kullanmak hamurun mayalanma süresini kısaltacaktır.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

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