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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatının yansıdığı görüntüleri paylaştı.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatının yansıdığı görüntüleri paylaştı. Farklı yaban hayvanlarının yansıdığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden farklı hayvanların fotokapana yansıyan görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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