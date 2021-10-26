Xbox Series X/S'lerde Twitch yayını açmak daha da kolaylaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Xbox Series X/S'lerde Twitch yayını açmak daha da kolaylaşıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Series X/S'lerde Twitch yayını açmak daha da kolaylaşıyor

Microsoft, Xbox Series X/S kullanıcılarına doğrudan canlı yayın başlatmalarına izin verecek.

Microsoft'un Twitch platformuna rakip olması amaçlanan şirket içi canlı yayın hizmeti Mixer'ı kapatmayı seçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar Microsoft, akış girişimlerine devam etmek için Facebook Gaming ile bir ortaklık açıkladı.

Xbox Series X/S'inizden Twitch'te canlı yayınları, Facebook ile ortaklık nedeniyle hiçbir zaman kaybolmadı, ancak her zaman Twitch uygulamasından ayarlamalar yapmanız gerekiyordu, bu da yayın açmak için uzun bir uğraş gerektiriyordu.

Xbox ürün yazılımının Alpha ve Alpha Skip Ahead halkalarının en son sürümünde Microsoft, tüm yakalamalarınızın kaydedildiği aynı mende konsolun kılavuzundan bir akış başlatmanıza olanak sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Twitch entegrasyonu ile Xbox konsollarının genel işletim sistemiyle derinden bağlantılıdır, bu da artık canlı yayına geçmek için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Microsoft'un Amazon'un hizmetinin en popüler hizmet olduğunu kabul etmiş olabileceğini ve müşterilerine hizmetle etkileşim kurmanın daha kolay bir yolunu sunmanın ileriye dönük en iyi hamle olduğunu gösterir.

Bu özelliğin tüm Xbox Series X/S kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok, ancak Microsoft genellikle bu özellikleri lansmandan önce birkaç hafta boyunca test etmek için kullanıma sunacak.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar

Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title