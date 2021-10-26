Xbox Series X/S'lerde Twitch yayını açmak daha da kolaylaşıyor

Microsoft'un Twitch platformuna rakip olması amaçlanan şirket içi canlı yayın hizmeti Mixer'ı kapatmayı seçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar Microsoft, akış girişimlerine devam etmek için Facebook Gaming ile bir ortaklık açıkladı.

Xbox Series X/S'inizden Twitch'te canlı yayınları, Facebook ile ortaklık nedeniyle hiçbir zaman kaybolmadı, ancak her zaman Twitch uygulamasından ayarlamalar yapmanız gerekiyordu, bu da yayın açmak için uzun bir uğraş gerektiriyordu.

Xbox ürün yazılımının Alpha ve Alpha Skip Ahead halkalarının en son sürümünde Microsoft, tüm yakalamalarınızın kaydedildiği aynı mende konsolun kılavuzundan bir akış başlatmanıza olanak sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

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Twitch entegrasyonu ile Xbox konsollarının genel işletim sistemiyle derinden bağlantılıdır, bu da artık canlı yayına geçmek için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Microsoft'un Amazon'un hizmetinin en popüler hizmet olduğunu kabul etmiş olabileceğini ve müşterilerine hizmetle etkileşim kurmanın daha kolay bir yolunu sunmanın ileriye dönük en iyi hamle olduğunu gösterir.

Bu özelliğin tüm Xbox Series X/S kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok, ancak Microsoft genellikle bu özellikleri lansmandan önce birkaç hafta boyunca test etmek için kullanıma sunacak.

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