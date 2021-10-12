WhatsApp'tan şaşkına çeviren çalışma! Grup özelliğinin kaldırılması gündemde - Haberler
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WhatsApp'tan şaşkına çeviren çalışma! Grup özelliğinin kaldırılması gündemde

Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en çok kullanılan özellikleri arasında yer alan grup mesajlaşmasıyla ilgili radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin "Topluluk" adını verdiği yeni özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği belirtildi. Ancak resmi bir açıklama yok.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta dikkat çeken değişiklikler üzerinde çalışılıyor. Şu anda test aşamasında olan değişiklik hayata geçirilirse, "WhatsApp grupları" tarihe karışabilir. Fakat bunun yerine "Topluluk" adı verilen özellik hazırlanıyor. Yine de "Topluluk" adı verilen bu geliştirmenin ardından WhatsApp grupların kalkıp kalkmayacağı ise henüz net değil.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok kullanılan ancak bir o kadar da şikayete neden olan WhatsApp gruplarına alternatif yeni bir özellik için kolları sıvadı. Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.

Kod dizelerine bakan yazılımcılar hem Gruplar hem de Topluluk özelliğinin birlikte devam edeceğini düşünüyor. Bir başka düşünce ise grupların adının topluluk olarak değiştirileceği yönünde.

WhatsApp'tan şaşkına çeviren çalışma! Grup özelliğinin kaldırılması gündemde
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Haber: WhatsApp'tan şaşkına çeviren çalışma! Grup özelliğinin kaldırılması gündemde - Haberler
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