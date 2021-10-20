Vurgun operasyonunda 9 tutuklama

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da Vurgun operasyonu kapsamında mahkemeye çıkarılan 14 kişiden 9'u tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerince 'gasp' ve 'yağma' suçlarıyla mücadele kapsamında Manavgat'ta 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı düzenlenen ve 'Vurgun' adı verilen operasyonda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ferdi Kartal, Abdullah Kartal, Coşkun Kartal, Ahmet Bozyiğit, Levent Şahin, Mahsum Altun, Murat Anıl, Mustafa Özdemir ve Tahir Coşkunsu Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve tefecilik suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken, M. E., A. S., K. Ö., B. B.ve K. P. adli kontrolle serbest kaldı. - ANTALYA