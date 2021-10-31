Vosvoscular festival için Pamukkale'de 3. kez toplandı

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesinin destekleriyle yapılan vosvos festivali bu yıl "3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı" adıyla gerçekleşti.

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Vosvos Kulübü ile ortaklaşa "3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı" gerçekleştirildi. Karahayıt Kent Ormanı önünde 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivale ülkenin dört bir yanından yüzlerce vosvoscu katıldı. Geleneksel hale gelen festivale katılan vosvoscuları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eşi Dr. Nur Örki ile birlikte ziyaret etti. Burada katılımcılarla sohbet eden Başkan Örki, ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. "Bu yıl festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Örki, "Turizm merkezi olan ilçemizin tanıtımı için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Vosvoscu dostlarımızla daha önce 2 kez bir araya gelmiştik. Üçüncü buluşmamız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşti. Güzel ülkemizin dört bir yanından gelen vosvoscu dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Pamukkale'mizin tanıtımı için bu ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Umut ediyorum ki vosvoscu dostlarımız buradan güzel anılarla ayrılsın. Bir kez daha tüm dostlarımıza festivalimize katıldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

3. Karahayıt Vosvos Cumhuriyet Kampı"ina katılan yüzlerce vosvoscu UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale ile sağlık turizminin önemli merkezi olan Karahayıt'ta düzenlenen konvoyda araçlarına Türk Bayrakları ile süsleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladılar. Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Osman Şipal, Ankara Vosvos Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Gültekin ile etkinlik için İzmir' den gelen Yasemin Aksoy ve Burdur'dan katılan Alper Köse, kampın ev sahipliğini yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler. - DENİZLİ